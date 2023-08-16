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Wanhaber / Fatma Öztürk

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Geldiği günden bu yana sık sık çarşı – pazarı dolaşarak esnafları ziyaret eden Vali Balcı, bu geleneğini sürdürüyor.

Bugün de çarşı – pazar dolaşarak esnafları ziyaret eden Vali Balcı, ‘hayırlı işler’ diledikten sonra talep ve beklentilerini sordu. Vatandaşlarla da sohbet eden Vali Balcı, isteyenlerle fotoğraf da çektirdi.

Esnaflara bol kazançlar temennisinde bulunarak ellerini sıkan Vali Bilmez, karşılaştığı çocuklarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Vali Balcı, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra kendilerine kitap hediye etti.

Vali Balcı, esnaf ziyaretlerini sürdürecek.