Bayrama bir gün kala yollarda trafiğin arttığı görülürken, uzmanlar ise sürücülere uyarıda bulundu.

Güvenli bir yolculuk için yola çıkan sürücülerin hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını riske atmamak için uykulu ya da yorgun araba kullanmamaları gerektiğini belirten uzmanlar, aynı zamanda sürücülerin sık sık mola verilmesinin sürüş güvenliğini arttırdığını vurguluyor.

Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğunu arttıran vatandaşlara uzmanlar tarafından yapılan uyarıda yolculuk öncesi araç ve lastik bakımı yapmalarının kaza riskini düşüreceği bildirildi.

Bunaltıcı sıcak havalara da dikkat çeken uzmanlar, sürücülerin yolculuk esnasında bunaltıcı sıcaklardan korunmaları için yine molalar vermeleri gerektiğini belirterek, hem sürücü için hem de aracın arıza yapma riskini azaltmak için serin noktalarda mola vermeleri gerektiğini aktardı.