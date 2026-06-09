Havaların ısınmasıyla kenelerin aktivitesi artmaya başladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor. Hastalık genellikle yanlış müdahalenin bir sonucu olarak ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi belirtilerle kendisini gösteriyor.

Van'da görevli sağlık uzmanları, KKKA'den korunmak için tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla bireysel tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

"Tam teşekküllü önlemler alınması gerekiyor"

İHA muhabirine konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Emin Mavi, her kenenin hastalık taşımadığını ancak riskin önceden belirlenememesi nedeniyle tam teşekküllü önlemlerin şart olduğunu belirtti. Dr. Mavi, "Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözlenmektedir.

Viral bir enfeksiyon olan ve keneler aracılığıyla bulaşan KKKA hastalığına karşı vatandaşların dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Her kene hastalık taşımasa veya her kene insanda hastalık yapmasa da, riskin önceden belirlenememesi nedeniyle kene konusunda tam teşekküllü önlemler alınması gerekmektedir" dedi.

"Doğru tedbirle hastalık önlenebilir"

Keneler genellikle çalılık, otlak, tarla, bağ, bahçe veya piknik alanlarında bulunduğunu hatırlatan Mavi, "Çıplak insan derisine yapıştıktan sonra belirli bir süreçte hastalığa yol açabilen keneler, kişisel tedbirler alındığında kontrol altına alınabilir ve hastalık önlenebilir.

Vatandaşların kırsal alanlara, bağ, bahçe veya piknik alanlarına giderken kişisel önlemlerini almaları gerekmektedir.

Vücuda kene yapışmasını engellemek amacıyla açık renkli, uzun kollu ve tüm vücudu örten giysiler tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorapların içerisine sokularak kenenin vücuda girişi zorlaştırılmalıdır. Bilinmeyen kırsal alanlara gidilmemesi, piknik alanlarında ise kontrol edilmemiş yerlerde oturulmaması önerilmektedir" diye konuştu.

"Yanlış yöntemlerden kaçınılmalıdır"

Kene vakasıyla karşılaşıldığında uygulanan yanlış yöntemlerin durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Mavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kene yapışması durumunda en önemli husus, kenenin mümkün olan en kısa sürede uygun yöntemle çıkarılmasıdır. Vatandaşların kenenin üzerine kolonya veya kimyasal madde dökmek, ateşle çıkarmaya çalışmak veya çıplak elle dokunmak gibi uygulamaları yanlıştır ve durumu daha kötüleştirebilir.

Bu gibi yanlış yöntemlerden kaçınılmalıdır. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşması halinde mümkün olan en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Eğer sağlık kuruluşuna ulaşma imkanı yoksa; kene, üzerine basmadan, patlatmadan veya sıkmadan, bütünlüğü bozulmadan uygun bir araçla çıkarılmalıdır. Çıplak elle kesinlikle müdahale edilmemeli ve kimyasal maddeler kullanılmamalıdır."