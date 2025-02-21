Türkiye'de tespit edilen kuş türlerinden 240'ının kayıt altına alındığı Van Gölü havzasındaki sazlık alanlar, yerli ve göçmen kuşlar için önemli barınma alanları oluşturuyor.

Edremit ilçesinde Dönemeç Çayı'nın beslediği "kuş cenneti" Dilkaya Sazlığı'nda dün çıkan yangın, alanda büyük ölçüde hasara yol açtı.

Yüzlerce yerli ve göçmen kuşun barınma alanı olan sazlığın yaklaşık üçte ikisinin yanması, çok sayıda kanatlı ve sürüngenin yuvalarına ve kuluçka alanlarına zarar verdi.

"Yuvaları açıkta kaldığı için tehditde maruz kalıyorlar"

Havzada kuş türleri ve sulak alanlar üzerine araştırma yapan Van YYÜ Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, AA muhabirine, sazlıkların tatlı suyu tercih eden yerli ve göçmen kuşların yoğun bulunduğu önemli alanlar olduğunu söyledi.

Göçmen kuşların bölgeye henüz gelmediğini ancak yerli kuşların alanda bulunduğunu belirten Durmuş, "Yangın, henüz gelmemiş olan kuşları kısa vadede etkilememiş olabilir ama mevcut türleri olumsuz etkiliyor. Sadece kuşlar açısından da değerlendirmemek gerekir. Orada bir besin ağı var. Göremediğimiz bir çok organizma var. Dolayısıyla bu yangınlar oradaki floristik ve ne yazık ki faunistik yapıya hasar verebiliyor." dedi.

Yangınların önü alınamayacak hasarlara yol açabileceği uyarısında bulunan Durmuş, şunları kaydetti:

"Sazlık yangınları çok büyük bir alana yayılabiliyor. Yerli türlere anlık zararlar verebiliyor. Bir de gelecek göçmen kuşlar var. Sazlık yandığı için yapacakları yuvalar açıkta kalıyor. Yuvaları açıkta kaldığı için tehdide maruz kalıyorlar. Bu da hayvanları strese sokuyor. Sazlıklarda gönül rahatlığıyla yuva yapabiliyorlar. Sazlıklar hayvanlar için güvenli alanlar oluyor. Sazlıklar yanıp ortadan kalkınca kuşlar korunaksız hale geliyor. Bu da gelecek türler açısından illerde risk oluşturuyor."

"Kuşlar için çok verimli bölgeler"

Dilkaya Sazlığı'nda yangın nedeniyle kuş yuvaların büyük ölçüde zarar gördüğünü anlatan Durmuş, yuvalarını bulamayan kuşların strese girdiğini ifade etti.

Bölgede yaşayan insanların yangınlar konusunda duyarlı olmasını isteyen Durmuş, şu uyarılarda bulundu:

"Bu yangınlar, tamamen kontrol ve amaç dışı çıkarılıyor. Vatandaşlarımızın empati kurmalarını istiyoruz. Doğadaki canlıların bizden bir farkı yok. Onların da yuva, yavru ve üreme süreçleri var. Dolayısıyla bunlara zarar vermemek gerekiyor. Bu konuda bölgedeki insanlar bilinçlendirilebilir. Dilkaya Sazlığı'na baktığımız zaman Van Gölü kıyısının güney kesiminde yer alıyor. Dönemeç Çayı'nın beslediği ve yayıldığı çok büyük bir alan. Kuşlar burayı tercih ediyor. Çünkü tatlı suda bitkisel vejetasyon daha fazla. Bu bölgeler kuşlar için çok verimli. O açıdan havzaya gelen kuşların önemli bir kısmı geniş yayılımından dolayı burayı tercih ediyor. Korunaklı ve avcılığın yasak olduğu bir bölge."