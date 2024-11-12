Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst sıralarda yer alan takımlar haftayı 3 puanla tamamladı.

Lider Motolux 68 Aksarayspor deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’u 4 – 1 yenerken, averaj farkıyla 2. sırada yer alan Menemen FK zor deplasmanda Ankara Demirspor’u 1 – 0’lık skorla geçmeyi başardı.

Ligin tek namağlup takımı Serik Belediyespor sahasında Nazilli Spor A.Ş.’yi 2 – 1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürürken, 4. sıradaki Çimentaş Elazığspor, bol gollü deplasman maçında Somaspor’u 4 – 3 yendi.

5. sırada yer bulan Bucaspor 1928 sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor’u 2 – 1’le geçerken, 6. sıradaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi 1 – 0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

Artı Değer Van Spor FK de, deplasmanda karşılaştığı Diyarbekir Spor A.Ş.’yi 1 – 0 yenerek çıkışını sürdürdü.

İşte Kırmızı Grup’ta 11. hafta sonuçları;

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-1 Karaman Futbol Kulübü

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 1-0 Turkish Oil Yeni Mersin İ.Yurdu Futbol A.Ş.

Merkür Jet Erbaaspor 1-4 Motolux 68 Aksarayspor

Giresunspor 0-5 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk

Somaspor 3-4 Çimentaş Elazığspor

Serik Belediyespor 2-1 Nazilli Spor A.Ş.

Bucaspor 1928 2-1 Belediye Derince Spor

Ankara Demirspor 0-1 Menemen Futbol Kulübü

Diyarbekir Spor A.Ş. 0-1 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü