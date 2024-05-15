ÜSKÜDAR BELEDİYESİ EMEKLİ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Üsküdar Belediyesi Pazar Desteği Alma Yöntemleri

Üsküdar Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye geçen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından emeklilere 5000 TL alışveriş desteği sağlayacağını duyurdu. Bu sosyal destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci ve detayları netleşti. İşte Üsküdar Belediyesi pazar desteği başvuru ekranı ve alınması gereken adımlar.

Üsküdar Belediyesi Emekli Yardımı Başvuru Detayları

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdarlı emeklilere yılda 5 bin TL değerinde pazar alışverişi desteği sağlanacağını duyurdu. Başvuruların 15-25 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti ve başvuru yöntemlerini açıkladı. Başvuru için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvuru Süresi: Başvurular 15-25 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru Yöntemleri: Başvuruları Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi'ne şahsen başvurarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri hazır etmeniz gerekmektedir: Nüfus cüzdanı fotokopisi

Cep telefonu numarası

E-Devlet üzerinden tapu bilgileri sorgulama

Tescilli araç sorgulama

Emekli aylık bilgisi

İkametgah belgesi

Üsküdar Belediyesi'nin bu sosyal destek programından faydalanabilmek için belirtilen tarihlerde başvurunuzu yapmanız ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmanız gerekmektedir.