TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Van Spor FK, deplasmanda Zonguldak Kömürspor A.Ş. ile karşılaştı. Zor geçen maçta Van Spor uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle galibiyete uzandı. Zirve yolunda önemli eşiği aşan Van Spor’da galibiyetin sevinci yaşanırken, Teknik Sorumlu Ümit Bozkurt’un yaptığı motivasyon konuşması da gündem oldu.

Hocamızdan son taktikler ⚡️⚡️ pic.twitter.com/8C6agrm7lk — VAN ORG (@vanorgtv) February 11, 2024

Van Spor Teknik patronu Ümit Bozkurt, motivasyon konuşmasında; “90 dakika sadece işimizle uğraşıyoruz, kendi işimizle. Top bizde kaliteli güçlü oyun, top bizde kaliteli güçlü oyun. Rakip vuruyor mu vursun, sinme, ayakta kal, sağlam kal. Top rakipte sağlam kal. Sadece kendi oyunumuzu oynayıp bize emanet edilen takım için savaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Bozkurt’un konuşmasının ardından tüm takım alkışlarla destek verdi ardından sahaya çıktı.

Zor geçen maçın uzatma dakikalarında Van Spor FK Sinan Kurumuş (90+3) ve Metincan Cici’nin (90+6) attığı gollerle sahadan 2 – 1’lik üstünlükle ayrıldı ve çok önemli 3 puanı hanesine yazdırarak ligde 2.’lik koltuğunu korudu.