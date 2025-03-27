Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında içeride bulunan 13 kişiden 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Uludağ’da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma sürüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kentimizde, Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, bugün (27 Mart 2025 Perşembe) sabah saatlerinde çıkan yangına, 05.29’da birimlerimize ulaşan ihbar üzerine, İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir.

Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, ilk belirlemelere göre 1 can kaybının ve 4 yaralının olduğu yangının soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ İPTAL EDİLMİŞ

Öte yandan yangın çıkan otelin, 'Basit Konaklama Tesisi Belgesi'nin 2 Ocak'ta iptal edildiği öğrenildi.

‘OTELİMİZ 17 MART’TA JANDARMAYA BİLGİ VERİLEREK KAPATILDI’

Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde yangın çıkan otel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada otelin 17 Mart’ta kapatıldığı belirtilerek, “Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta jandarmaya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

BURSA VALİLİĞİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valiliği, Uludağ 1. Otelle Bölgesi’ndeki otelde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”