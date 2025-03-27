Van’ın 2025 yılı Şubat ayı ithalat hacmi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 5,6 kat artış göstererek dikkat çekti. 2024 yılı Şubat ayında 1 milyon 626 bin dolar olan ithalat girdisi, 2025 yılı Şubat ayında 9 milyon 120 bin dolara yükseldi.

Van’ın ithalatı, 2024 yılı Şubat ayına göre 2025 yılı Şubat ayında yüzde 460 oranında artış gösterdi.

Açıklanan ihracat rakamlarında ise Van’da 2025 yılı Şubat ayında ihracat girdisi 3 milyon 213 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon 868 bin dolar olarak kaydedilmişti. Böylece Van’ın ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık 1,7 kat artış gösterdi.

Genel Ticaret Sistemi’ne göre, 2025 yılı Şubat döneminde Van’ın toplam dış ticaret açığı 5 milyon 907 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu durum Van’da, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasıyla dış ticaret dengesinde büyük açık oluştuğunu gösteriyor.

ÜLKEMİZ GENELİ;

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Şubat ayında yüzde 2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan, 19 milyar 127 milyon dolara geriledi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,1 azalarak 20 milyar 996 milyon dolardan, 20 milyar 337 milyon dolara geriledi.