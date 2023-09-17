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Ukrayna, Karadeniz üzerinden yeni rotayı kullanan iki kargo gemisinin Çornomorsk (Chornomorsk) Limanı'na ulaştığını açıkladı. Cumartesi günü limana ulaşan iki gemiye, 20 bin ton buğday yüklenecek.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, "Resilient Africa" ve "Aroyat" adlı gemilerin "Palau" bandralı olduklarını ve mürettebatın Ukraynalı, Türk, Azeri ve Mısırlı olduğunu belirtti.

KİEV TAHILINI, ASYA VE AFRİKA'YA YENİ ROTA ÜZERİNDEN SATACAK

Ukrayna Tarım Bakanlığı da gemilerin buğdayı Mısır ve İsrail'e götüreceğini söyledi. Bu yeni rotayla Kiev yönetimi, Asya ve Afrika pazarına tahıl satacak.

UKRAYNA, KENDİ KORİDORUNU OLUŞTURACAĞINI DUYURMUŞTU

Ukrayna geçtiğimiz ay, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana limanlarında mahsur kalan gemilerini serbest bırakmak ve Rusya'nın Kiev'in tahıl ihraç etmesine izin veren anlaşmadan çekilmesinin ardından fiili ablukayı aşmak için Karadeniz'de bir "insani koridor" oluşturacağını duyurmuştu.

AVRUPA'YA İHRACAT İSE HIRVATİSTAN ÜZERİNDEN

Ukrayna bunun yanı sıra, Hırvatistan üzerinden de Avrupa'ya tahıl ihracatına başlatmıştı.

BM: SÜRECE DAHİL DEĞİLİZ AMA TAHILIN SATILMASINI DESTEKLİYORUZ

Konuyla alakalı İngiliz haber ajansı Reuters'a demeç veren BM yetkilisi ise, "BM bu gemilerin hareketine müdahil olmamakla birlikte, özellikle küresel gıda piyasalarının tedarik ve istikrarına yardımcı olan hayati gıda ürünlerinin normal ticaretine yeniden başlanmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılıyor. Hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan tarım ürünleri ihracatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Rusya ise tahılını, Türkiye'de işlendikten sonra Katar'ın da finansörlüğünde öncelikli olarak Afrika'ya ve diğer ülkelere satmayı amaçlıyor. Türkiye ve BM ise, tüm ortakların mevcut tahıl anlaşmasına dönmesini ya da yeni bir mutabakat oluşturulmasını talep ediyor ve bunun ticaretin güvenliği için de en önemli yol olduğunu dile getiriyor. haber7