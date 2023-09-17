Tahmini Okuma Süresi: dakika

Antalya’nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Helikopterler yakın noktadaki çaydan aldıkları suyu alevlerin üzerine bırakıyor.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Alanya ilçesi Dimçayı Akköprü mevkinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

5 EV TAHLİYE EDİLDİ

Helikopterler Dim barajından aldıkları suyu kısa sürede alevlerin üzerine bırakıyor. Öte yandan, bölgedeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi devam ediyor. mynet