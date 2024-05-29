Olympiakos ve Fiorentina'nın kıyasıya mücadele edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi finali futbolseverleri heyecanlandırdı. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali nerede, hangi ülkede yapılıyor?

Avrupa futbolunun önemli kulüpler arası turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan OPAP Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Olympiakos ile Fiorentina arasındaki bu mücadele, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.

OPAP ARENA STADYUMU HAKKINDA BİLGİLER

OPAP Arena Stadyumu, Atina'nın kuzeybatısında, Nea Filadelfia bölgesinde bulunuyor. 32.500 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken stadyum, Yunanistan milli futbol takımının da iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

29 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir heyecan vaat ediyor. Maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak, bu heyecana ortak olmak isteyenler için harika bir fırsat olacak.