2024-2025 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları yakın zamanda başlayacak. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle temmuz ve ağustos aylarında alınıyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Adaylar ilk olarak e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak. Ardından bakanlığın ilçe müdürlükleri üzerinden başvurularını online olarak sürdürecekler. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen okul müdürlüklerine elden teslim edilecek.

E-Devlet Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru ekranına girerek kimlik bilgilerini girecekler.

İletişim bilgilerini kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapacaklar.

Eğitim bilgileri bölümünde yer alan seçeneklerden uygun olanı seçecekler.

"Kaydet ve İlerle" butonuna basacaklar.

Ön lisans veya lisans mezuniyet bilgisini seçecekler.

İl, ilçe ve branş tercihlerini yapacaklar. İkinci dönem için de aynı tercihlerin geçerli olmasını isteyebilecekler.

Henüz başvurular başlamadı, ancak gelişmeler yakında paylaşılacak. Adaylar, resmi açıklamaları takip etmeye devam etmeli.