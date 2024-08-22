Van’da, Gazze’de süregelen şiddeti ve masum çocukların ölümlerini protesto etmek için düzenlenen etkinlikte, yürek burkan bir mesaj verildi. Van İslami Dayanışma Platformu (VİDAP) öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Gazze’deki çocukların acılarına dikkat çekmek için sembolik bir ayakkabı çıkarma eylemi yapıldı ve ardından sessizliği bozan bir yürüyüş düzenlendi.

Çocuklar Ayakkabılarını Çıkardı: "Gazze'de Ölüm Sessizliği Var!"

Eyleme katılan çocuklar, Gazze’de hayatını kaybeden yaşıtlarına dikkat çekmek için ayakkabılarını çıkararak alanda toplandılar. Etkinlikte, Talha Üveys Şahin isimli bir çocuk, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu insanlık dışı duruma sessiz kalınmasını sert bir dille eleştirerek, Gazze’deki çocukların sesi olmaya geldiklerini vurguladı.

“Gazze'de Çocuklar Ölürken, Dünya Sessiz Kalmamalı”

Şahin, konuşmasında, Gazze’de süregelen vahşetin, masum çocukların yaşamlarını yitirmesine neden olduğunu belirterek, dünyanın bu duruma nasıl sessiz kalabildiğini sorguladı. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor, anneler feryat ediyor, ama dünya kör ve sağır olmuş. Biz burada, Gazze’deki çocukların sesi olmak için toplandık,” dedi.

“İslam Ümmeti Nerede? Neden Sessiz Kaldınız?”

Şahin, İslam ümmetine de seslenerek, zalimlere karşı durmayanların bu zulme ortak olduğunu belirtti. “Ey İslam ümmeti, nerede zulme dur diyecek kahramanlar? Bu çocukların kanı ellerinize bulaşmadı mı?” diye sordu. Şahin, Gazze’deki çocukların yalnız olmadığını ve onların sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Protesto Yürüyüşü ve Dualar: "Siyonistlere Lanet, Gazze'ye Dua"

Konuşmanın ardından, eyleme katılan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’nden Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Burada akşam namazı kılınarak Gazze için dualar edildi, siyonistlere lanet okundu. Yüreklerdeki öfke ve gözlerdeki yaşlarla, bu sessiz çığlık, Van sokaklarında yankılandı.