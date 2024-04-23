DEM Parti’nin Van'da devraldığı merkez ilçe olan Tuşba Belediyesi'nin borçları belli olurken belediyenin toplam borcunun 237 milyon 374 bin 774 TL olduğu açıklandı. İşte diğer tüm borçlar…

AYLIK TOPLAM GELİRİ 32 MİLYON 616 BİN 701 TL’DİR

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yönetimi devralan DEM Parti, belediyenin borçlarını açıkladı. Tuşba Belediyesi’nin toplam borcu 237 milyon 374 bin 774 TL olarak açıklanırken Tuşba Belediyesi'nin 15 Mart-15 Nisan arası aylık bazda gelir tablosu da belli oldu. İller Bankası 27 milyon 966 bin 701 TL. Tuşba Belediyesi öz gelirleri 4 milyon 650 bin TL’dir. Belediyenin aylık toplam geliri 32 milyon 616 bin 701 TL’dir.

18 MİLYON 294 BİN 118 TL AÇIK ÇIKTI

Tuşba Belediyesi’nin 15 Mart-15 Nisan arası aylık bazda giderleri ise, “Belediye personel ücretleri 29 milyon 299 bin 913 TL. Cari harcamalar 16 milyon 221 bin 209 TL. Sermaye giderleri 5 milyon 389 bin 337 TL toplamda 50 milyon 910 bin 819 TL. Belediye’nin 15 Mart-15 Nisan arası aylık bazda gelir gider tablosunda 18 Milyon 294 bin 118 TL açık çıktı.

TOPLAM BORÇ 237 MİLYON TL

Tuşba Belediyesi’nin borçları ise bankalara kredi borcu 125 milyon 571 bin 995 TL, İller Bankası kredi borcu 57 milyon 261 bin 405 TL, belediye şirketleri borçları 40 milyon 167 bin 251 TL, firma borçları 14 milyon 374 bin 122 TL olmak üzere toplam 237 milyon 374 bin 774 TL olarak açıklandı.