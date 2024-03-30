Başkan Akman, Tuşba Belediyesi’nin İlbank, Halk Bankası ve TEB Bankası’nda çektiği kredilerin faizleri ile birlikte 183 milyon 312 bin 454 lira borcunun olduğunu söyledi.

Alacaklarının ise belediye yerleşkesinde yapımı tamamlanan ve belediyeye ait olan 97 konuttan şimdiye kadar 50 adedini peşin olarak satarak belediyenin kasasına 120 milyon 95 bin liranın girdiğini ifade eden Başkan Akman, 12 taksit şeklinde satışını gerçekleştirdikleri 25 konuttan ise 62 milyon 500 bin lira gelir sağladıklarını söyledi.

Bunun 32 milyon 500 bin lirasının belediye kasasına girdiğini kaydeden Başkan Akman, geri kalan 30 milyon liranın ise taksitler halinde tahsilâtının yapılacağını vurguladı.

Başkan Akman, satışını gerçekleştiremedikleri 22 adet konutta ise 60 milyon lira gelir beklediklerini dile getirerek; “Belediyemizde satılmayı bekleyen 22 adet konutlarla birlikte sadece konut üretimin den 242 milyon TL kaynak sağladık. Piyasaya ise herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır” dedi.