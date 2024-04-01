Türkiye bugün sandık başına gitti.

Van'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte oy sonuçları gelmeye başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Tuşba Belediyesi'ni DEM Parti'nin eş başkanları Hanım Akkoş ve Ümit Keser kazandı.

Hanım Akkoş kimdir?

Hanım Akkoş, 1980 yılında Hakkari’de doğdu. 1994 yılından beri Van’da yaşayan Akkoş, 2008-2016 yılları arasında partisinin mahalle ve kadın çalışmalarında yer aldı. 2016'da HDP Tuşba İlçe yönetimine giren Akkoş, üç dönem Tuşba İlçe Eşbaşkanlığı yaptı. Evli ve 5 çocuk annesi olan Akkoş, Tuşba Belediye Meclis üyesi olarakta görev yaptı.

Ümit Keser kimdir?

İstanbul'da 1968'de doğan Ümit Keser, 1990'da Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu.1999 yılına kadar Van Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde çalışan Keser 2000 yılında HADEP Van İl Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2003 yılında GÖÇ-DER Van Şube Başkanlığına seçildi. 2008 yılında DEHAP Van İl Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2009 yılında DEHAP Van Belediye Başkan aday adayı olan Keser, 2010 yılında TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini yaptı. 2012 yılında Van Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Keser, 2016 yılında Van Büyükşehir Belediyesine kayyım atanıncaya kadar bu görevi yürüttü. Harita Kadastro Mühendisleri Odası Van bölge Temsilcisi olan Keser'in belediyecilik ve yerel yönetimler alanında yayınlanmış birçok makalesi ve röportajı var.