Van'ın en büyük alışveriş merkezi unvanına sahip olacak olan Tuşba Avm'de inşaat çalışmaları sürüyor. Aralarında Zahir Kandaşoğlu'nun da olduğu 4 ortak tarafından yapılan alışveriş merkezi, Van Avm'nin dört katı büyüklüğünde olacak.

Kubilay Önay sunduğu Spor Şehrivan’a konuk olan VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Van'a ve Tuşba'ya vizyon katacak proje hakkında da açıklamalarda bulunan kandaşoğlu, projenin 2025 yılının yaz ayında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Tuşba Avm'ye şuana kadar 100 milyon liradan fazla para harcadıklarını dile getiren Kandaşoğlu, “Van’ın en büyük merkez ilçelerinden olan Tuşba ilçemizde bir Avm’nin olmaması bizi derinden üzdü. Yapılan ihaleye 4 ortakla beraber girdik. İnşaatın tamamına 300 milyon gibi bir rakam düşünürken daha kazma vurmadan 100 milyon liradan fazla bir para harcadık. Mevcut Van AVM’nin dört katı büyüklüğünde bir inşaatın temeline başladık. 2025’in yaz aylarında açmayı planlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.