Ökten, Cumadan sonra her şeyin değişeceğini ve vatandaşların kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtti. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgalarının yarattığı bunaltıcı etki sonrası bu haber, adeta kurtuluş gibi karşılandı.

Afrika'dan Gelen Sıcak Hava Dalgaları Sona Eriyor: Cumadan Sonra Türkiye Serinleyecek

Türkiye'de peş peşe gelen Afrika sıcak hava dalgaları, vatandaşları ciddi şekilde bunalttı. Bu etkiden ne zaman kurtulacaklarını merak eden vatandaşlar için sevindirici haber meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den geldi. Ökten, Cumadan sonra kuzeyden esecek serin rüzgarlarla sıcaklıkların düşeceğini ve hava koşullarının tamamen değişeceğini açıkladı.

Rüzgarlar Kuzeyden Esecek: Cumadan Sonra Serin Hava ve Rahatlama Geliyor

Kerem Ökten, açıklamasında vatandaşların cuma gününe kadar sabretmesi gerektiğini vurguladı. Cuma gününden itibaren kuzeyden esecek serin rüzgarların etkisiyle Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Bu değişiklikle birlikte, son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklıkların yerini serin havaya bırakacağı müjdesi verildi. Vatandaşların bu tarihe dikkat etmeleri ve kendilerini hazırlamaları önemle tavsiye edildi.