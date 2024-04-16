AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülkeler arasında başı 691,5 milyon dolarla Irak çekti.

Irak'ı, ihracat artışında 489,3 milyon dolarla Romanya, 324,2 milyon dolarla Hollanda, 246,4 milyon dolarla İtalya ve 241,8 milyon dolarla ABD izledi.

Ocak-mart döneminde Irak'a 2,7 milyar dolarlık, Romanya'ya 1,9 milyar dolarlık, Hollanda'ya 2 milyar 30 milyon dolarlık, İtalya'ya 3,1 milyar dolarlık, ABD'ye 3,2 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu

Yılın ilk çeyreğinde Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı. Almanya'ya 4,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İlk çeyrekte Irak'a en fazla ihracatı 583,8 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 274,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 265,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 188,8 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 167,4 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Irak'a en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Ocak-mart döneminde Irak'a en yüksek ihracatı 785,6 milyon dolarla İstanbul merkezli şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul'u, 453,2 milyon dolarla Gaziantep, 196,8 milyon dolarla Mardin, 150,1 milyon dolarla Şırnak, 149,6 milyon dolarla Mersin takip etti.