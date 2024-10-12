Hızla Yükselen Enerji Üretimi, Aniden Kesildi!

Bu durum, ülkenin enerji arzında büyük bir boşluk yaratırken, enerji ihtiyacının karşılanamaması, santralin faaliyetlerini doğrudan etkiledi 6 Şubat depremlerinin ardından hızlı bir revizyon sürecine giren Afşin-Elbistan B Termik Santrali, kısa sürede enerji üretimine başlamış ve yüksek verimlilikle çalışmaya devam ediyordu. Ancak, göçük sonrası kömür ve kül döküm hatlarındaki sorunlar, kamuya ait santralin enerji üretimini durdurdu ve bu durum, kamuya milyarlarca lira zarara yol açacak.

Geçmişteki Sorunlar, Bugünkü Krizi Tetikledi!

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin kömür ihtiyacını karşılamak üzere işletilen Çöllolar Kömür İşletmesi, 2011 yılında yaşanan göçükten bu yana kapalı kalmıştı ve bu göçükte 11 kişi toprak altında kalmıştı. Uzun süren yargı süreçleri sonrasında, yaklaşık iki yıl önce Türkiye Taş Kömürüne devredilen bu işletmede yeni ocak açma çalışmaları devam etse de, mevcut durum enerji krizinin daha da derinleşmesine neden oluyor.