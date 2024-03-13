Ankara, Kayseri ve Mersin gibi illerden doğaseverlerin, “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” sloganıyla çeşitli doğa ve sanat etkinliklerinden fotoğraflar paylaşmaları dikkat çekti.

Vangölü Aktivistleri, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü için aktivitelerini sürdürüyor. Bu aktivitelere birçok yerden destek gelirken, Türkiye’nin değişik illerindeki aktivistler de “Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın” sloganlı pankartlar açıyor.

Vangölü Aktivistleri resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “İnsanlık mirası olan Van Gölü için çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde, Van Gölü’nün temiz kalmasına destek veren herkese teşekkür edildi.