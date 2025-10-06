Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Dokumapark Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerine Türkiye'nin dört bir yanından tarihi ve kültürel eserleri tek bir alanda görme imkanı sunuyor. Kepez Belediyesi'nin Dokumapark alanındaki Açık Hava Müzesi, Türkiye'nin 7 bölgesine ve 81 iline ait mimari değerleri barındırıyor. Doğayla iç içe 10 bin metrekarelik alanda yer alan ve Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan eserler, 1/25 ölçeğinde küçültülerek sergileniyor.

Müze, ziyaretçilerine adeta bir zaman tünelinde yolculuk yapma fırsatı sunarken, Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tek bir noktada gözler önüne seriyor. Dolmabahçe Saat Kulesi'nden Malabadi Köprüsü'ne, Zeus Sunağı'na kadar uzanan geniş bir yelpazede sergilenen eserler, Türkiye'nin 7 bölgesine ve 81 iline uzanıyor.

Çanakkale Şehitler Anıtı, Trabzon Atatürk Köşkü, Edirne Selimiye Cami, Alanya Selçuklu Tersanesi, İstanbul Haydarpaşa Garı, Amasya Yalıboyu Evleri, Ankara 1. TBMM, Bursa Ulucami, Karabük Safranbolu Evleri, İzmir Zeus Sunağı, Muğla Halikarnas Mozolesi, İzmir Meryem Kilisesi, Diyarbakır Malabadi Köprüsü, Van Akdamar Kilisesi ve Konya Mevlana Dergahı gibi birçok önemli yapının sergilendiği müze ziyaretçilerine Türkiye'nin 81 ilini Kepez'de gezme ve görme imkanı sunuyor.