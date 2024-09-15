Ekonomik Kriz ve Yönetimsel Sorunlar Firmayı Yıktı

Hakiki Koç Turizm’in iflasının arkasında yatan nedenler arasında, küresel ekonomik kriz ve firma içindeki yönetimsel sorunlar bulunuyor. 1963 yılında İzmir’de kurulan ve uzun yıllar hem yurtiçi hem de uluslararası taşımacılık yapan bu köklü firma, bu zorluklara dayanamayarak faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Mehmet Niyazoğlu’nun Ardından Yönetim Krizleri Başladı

Kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatının ardından, Hakiki Koç Turizm yönetimsel sorunlarla boğuşmaya başladı ve 2010 yılında Asya Tur’a satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Bu süreçte firma, sektördeki varlığını sürdürmekte zorlandı, web sitesi kapandı ve otobüs seferleri aniden durduruldu.

Tarihin Derinliklerinden Uluslararası Başarıya

Hakiki Koç Turizm’in ilk filosu, dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu ve İzmir'den başlayarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde hizmet vermeye başlamıştı. Uluslararası seferlerle genişleyen firma, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika'ya taşımacılık yaparak büyük bir başarı yakaladı. Ayrıca, Suudi Arabistan’a düzenlenen Hac seferleri, firmanın uluslararası alandaki etkisini pekiştirdi.

Sektör İçin Büyük Bir Kayıp: Hakiki Koç’un Çöküşü

Hakiki Koç Turizm’in iflası, Türkiye taşımacılık sektöründe önemli bir dönemin kapanışını işaret ediyor. Yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına ve köklü bir firmanın tarihe karışmasına yol açan bu olay, sektördeki büyük değişimlerin ve krizlerin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.