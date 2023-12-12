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Süper Lig'de 15. haftada Ankaragücü ile Rizespor karşılaşmasında Türk futbol tarihine kara leke olacak bir olay yaşandı.

İki takımın da kırmızı kart gördüğü ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından sinirler gerildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'in üzerine yürüyerek yumrukla saldırdı.

Meler'in yediği yumruk sonrası gözü şişti ve hastaneye kaldırıldı. Yumruğu atan Faruk Koca'nın da olay sonrası tansiyonu yükselince ilk müdahale için hastaneye sevk edildi.

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yumruklu saldırının ardından önemli açıklamalar geldi.

Büyükekşi yaptığı açıklamada tüm lig maçlarının süresiz ertelendiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"

"İnsanlık dışı saldırı"

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz."

"Hedef gösterenler sorumludur"

"Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."