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WanHaber / Fatma Öztürk

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2024 takvimini açıkladı. Takvim de Van'a da yer verildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Van'da 29 Haziran - 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ve festivaller düzenlenecek.

Van'ın, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2024 kapsamına alınmasının, kentin tanıtımına büyük katkı sunması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri kapsamında çok renkli etkinlikler ve festivaller düzenleniyor. Bu şekilde illerin turizm potansiyeline ve tanıtımına önemli katkılar sağlanıyor.

VAN'IN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE IŞIK TUTACAK

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da; "Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Haziran-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında şehrimizde yapılacak olan Kültür Yolu Festivali, Van'ın tarihi ve kültürel değerlerine ışık tutacak" denildi.