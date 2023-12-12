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Süper Lig’in 15. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Çekişmeli geçen mücadele 1-1 berabere biterken, 2 takım da maçın 2. yarısında 10 kişi kaldı.

Ankaragücü Başkanı, hakem Meler'e saldırdı

Karşılaşmanın ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladı.

Neye uğradığını şaşıran hakem Meler'in gözü şişerken, kendisini futbolcular sahadan uzaklaştırdı.

Adalet Bakanı Tunç: "Tüm şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

Sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur bilgisini verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak: "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda,

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı sosyal medya hesabından kınayarak şu ifadelere yer verdi:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz.

TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.