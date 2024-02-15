Türkiye'nin en yüksek ticari taksi ücretlerinin ödendiği illerden biri olan Van'da ticari taksi ulaşım bedeli, İstanbul ve Ankara'yı geçti. Van'da ticari taksilerdeki indi bindi ücreti 80 TL’den 90 TL’ye çıkartılırken, taksiciler bu ücreti yetersiz bularak 120 TL talep etti.

Van’da kilometre başı 25 TL’ye çıkan taksimetre ücretine itiraz eden taksiciler kilometre başına 30 TL taksimetre ücreti talep etti.

Van’da 80 TL olan indi-bindi ücretini yüzde 12,50 arttırarak 90 lira teklif eden Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) teklifine sıcak bakmayan taksiciler Van Büyükşehir Belediyesi önünde taleplerini duyurmak adına eylem yaptı.

Taksiciler taleplerini, korsan taksilerin çokluğuna, denetim yetersizliğine, taksimetre ayar ücretinin pahalılığına dayandırdı.

VALİ BALCI TALEBİ REDDETTİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın taksicilerin bu isteklerini reddettiği öğrenildi. Ticari taksi ücretlerine henüz zam yapıldığı belirtilirken, Vali Balcı'nın, indi bindi ücretinin 90 TL, kilometre başı ücretin ise 25 lira olarak devam edeceğine karar verdiği aktarıldı.

BÜYÜKŞEHİRİN TAKSİCİLER İÇİN YAPTIĞI DÜZENLEMELER

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın daha kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi, taksi sürücülerinin de daha kaliteli hizmet verebilmesi adına çeşitli yenilikler yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi kentteki birçok taksi durağını yenilerken, taksiciler ve yolcular için modern ve yaşanılabilir bir mekânsal düzenlemeye gitti.

Düzenleme öncesinde 10 yaşından büyük taşıtlar taksi olarak çalıştırılamıyorken, bu sınır 15’e çıkarıldı. Bu yeniliklerin yanında, taksiciler için uygulanan yıllık harç ücretlerinin kaldırıldığı bildirildi.