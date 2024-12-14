Kuruluşunu gerçekleştiren Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Sendikası’nın Van Bölge Temsilcisi belli oldu. Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam, Tüm Muhtar-Sen Van Bölge Temsilciliğine seçildi.

TÜM MUHTAR- SEN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNE NURTEN SAĞLAM SEÇİLDİ

Toplantıda konuşan Tüm Muhtar-Sen Van Bölge Temsilcisi Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam, “Bilindiği üzere, ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ anlayışıyla yola çıkarak biz Türkiye Muhtarları, meslektaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını birinci ağızdan ve güçlü bir şekilde dile getirmek amacıyla bir araya geldik. Türkiye’nin 81 ilinden 196 kurucu üye muhtar ile oluşturulan kurucular kurulu, 23 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen genel kurul ile resmi statü kazandı. Şahsım, Nurten Sağlam olarak, 196 kişiden oluşan bu kurucular kurulu ile birlikte Van ve bölge temsilciliğine seçildim. Kıymetli muhtar arkadaşlarımın desteğiyle sesimizin daha güçlü ve daha gür çıkacağına inancım tamdır.” dedi.

“53 BİN MUHTARIN SESİNİ DAHA GÜR DUYURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Eminpaşa Mahalle Muhtarı Mesut Irmak ise, “Türkiye genelinde 53 bin 370 muhtarımız bulunuyor. Muhtarlar, doğrudan halkın seçtiği, ideolojiler üstü bir görevi yerine getiriyor. Bizler, bu sendikaya bölgeden destek vererek Türkiye'deki 53 bin muhtarın sesini daha gür duyurmayı hedefliyoruz. Hem kendi haklarımızı hem de temsil ettiğimiz vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü savunmak için bu sendikayla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bugünkü toplantıya, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden çok sayıda muhtarımız katıldı. Şu an şubemiz 400 üyeden oluşuyor. 2025 yılının ilk aylarında, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini ziyaret ederek üyelerimizi daha da artırmayı ve şubemizi resmen açmayı planlıyoruz. Böylelikle tüm meslektaşlarımıza daha güçlü destek sağlayacak ve haklarımızı daha etkili bir şekilde savunabileceğiz” sözlerine yer verdi.