Düzensiz göç sorunu dünyayı etkilemeye devam ederken Türkiye de bu konuda ciddi problem yaşayan ülkelerden biri.

Özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeliler, bu alanda ciddi yoğunluk oluşturuyor.

Kayseri'de yaşanan göçmen ve yabancı karşıtı çirkin provokasyonlardan sonra Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı yeniden gündeme geldi.

Toplam kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 112 bin 683

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de geçici koruma statüsüne sahip, kayıtlı 3 milyon 112 bin 683 Suriyeli bulunuyor.

İkamet izni ile yaşayanlar 76 bin 842

Geçici koruma statüsüyle Türkiye'de bulunanlar dışında bir de ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyeliler var.

Bu kesim, ekonomik durumu nispeten daha iyi olan Suriyelilerden oluşuyor.

Bu izinle Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı ise 76 bin 842.

Suriyeli yoğunluğu olan ilk 10 şehir

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin şehirlere dağılımı da bir başka merak konusu..

İstanbul, ülkede en büyük Suriyeli nüfusuna sahip kent. Şehirde, 530 bin 506 geçici koruma statüsündeki Suriyeli yaşıyor.

İstanbul'u Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara takip ediyor.

Gaziantep'te 429 bin 855, Şanlıurfa'da 272 bin 788, Hatay'da 257 bin 90, Adana'da 218 bin 220, Mersin’de 201 bin 521, Bursa’da 171 bin 457, Konya’da 121 bin 947, İzmir’de 119 bin 671, Ankara’da ise 89 bin 743 Suriyeli yaşıyor.

En az Suriyeli yaşayan iller

Türkiye'de en az Suriyelinin yaşadığı kent ise sadece 8 Suriyeliyi barındıran Hakkari.

Yine en az Suriyelinin yaşadığı kentlerden Tunceli'de 28, Bayburt’ta 34, Iğdır'da 63, Artvin'de 75 Suriyeli ikamet ediyor.

Denetimlerde yakalanan kayıt dışı göçmenler

Göç İdaresi'nin verilerine göre 2024 yılında, 27 Haziran tarihine kadarki sürede 21 bin 387 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

2014'te 24 bin 984, 2015'te 73 bin 422, 2016'da 69 bin 755, 2017'de 50 bin 217, 2018'de 34 bin 53, 2019'da 55 bin 236, 2020'de 17 bin 562, 2021’de 23 bin 468, 2022’de 45 bin 909, 2023’te 58 bin 621 düzensiz Suriyeli göçmen yakalanmıştı.