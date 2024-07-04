2 bin 150 metre rakımlı Sarıkamış’ta hava sıcaklıkları geceleri 2 dereceye kadar düşüyor.

Soğuk Hava Şoku

Geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla devam eden sağanak yağış, dolu ve soğuk hava ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Temmuz ayında olmasına rağmen, vatandaşlar kalın giysilere bürünmüş durumda ve birçok evde soba ve kombiler yeniden yakıldı. Özellikle kahvehanelerde sobaların başında ısınan ilçe sakinleri, sıcak çaylarını yudumlayarak soğuk havanın keyfini çıkarıyor.

Meteorolojiden Uyarı: Soğuk Havalar Devam Edecek

Meteoroloji verilerine göre, Sarıkamış’ta aralıklı yağışlar ve soğuk hava birkaç gün daha etkili olacak. Bu durum, ilçe sakinlerinin günlük yaşamını derinden etkiliyor.

"Batıda Sıcaktan Yanıyorlar, Biz Burada Soğuktan Donuyoruz"

Sarıkamış sakinlerinden Celal Gök, soğuk havanın kendilerini çok zorladığını belirterek, “Üç gündür sürekli yağmur yağıyor, geceleri çok soğuk oluyor. Sobalarımız ve kombilerimiz yanıyor. Batıda insanlar sıcaktan yanarken, biz burada soğuktan donuyoruz,” diye konuştu.

Adana’dan Gelen Şokta: "Yorgansız Yatılmıyor"

Adana’dan ağabeyini ziyarete gelen Gözel Göydaş ise, “Adana’da 44 derece sıcak vardı. Buraya geldim ve durulacak gibi değil, soba yakıyoruz. Çok soğuk, yorgansız battaniyesiz yatmak mümkün değil,” ifadelerini kullandı. Göydaş, Adana’nın kavurucu sıcağından sonra Sarıkamış’ın dondurucu soğuklarına adapte olmanın zor olduğunu belirtti.

"Temmuz Ayındayız, Hâlâ Soba ile Isınıyoruz"

Tepe Mahallesi’nde yaşayan Hakan Bircan da durumu özetleyerek, “Temmuz ayındayız, fakat hâlâ sobalarımız kurulu ve başında ısınıyoruz,” dedi. Bu durum, Sarıkamış’ın ne kadar sıra dışı bir iklime sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sarıkamış’ta yaşayanlar, temmuz ayında dahi soğuk havanın etkisi altında yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye’nin birçok yerinde sıcak hava dalgaları yaşanırken, Sarıkamış’ta soba ve kombiler yakılıyor, kalın giysilerle dolaşılıyor. Bu durum, bölgenin sıra dışı iklim yapısını bir kez daha ortaya koyuyor.