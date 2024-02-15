Bakan Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto, 'JETCO 1'inci Dönem Toplantısı'nda bir araya geldi. Bakan Bolat, 18 Aralık 2023'te Budapeşte'de gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6'ncı Toplantısı'nda, Macaristan ile ilişkilerin 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine taşındığını ifade ederek, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bu toplantının ardından, birazdan imzalayacağımız JETCO mutabakat zaptı; ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayi ve özel sektörler arasındaki iş birliğine, teknolojiden enerji, ulaştırma ve çevre alanında iş birliğine kadar pek çok farklı sahayı içermektedir" dedi.

Bakan Bolat, toplantının, Macaristan ile ikili ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğini ve yeni fırsatlar doğuracağını belirterek, "Ayrıca, mutabakat zaptında yer alan iş birliği konularında atılacak somut adımların da düzenli şekilde takip edilmesine büyük önem atfettiğimizi belirtmek istiyorum. İmza töreninden hemen sonra ise, Türk ve Macar özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, ülkelerimizin farklı sektörlerde iş birliğini artıracak hususlar üzerinde durup, olası sorunların çözümleri hakkında kıymetli istişarelerde bulunacağız" diye konuştu.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Böyle bir dönemde Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaretin 2023'te de artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "İkili ticaretimizi 4 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz.

İnşallah iki ülke devlet başkanı ve başbakanını ortaya koyduğu yıllık 6 milyar dolar ticaret hedefinde çok kısa bir sürede ulaşacağız. Özellikle Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz ihracatının bu yıl başlayacak olması iki ülke ticaretini daha yukarı rakamlara ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin devam ettiğini belirten Bolat, "İnşallah hava yolu taşımacılığında da iki ülke arasındaki frekans sayılarının artırılması konusunda yakında olumlu gelişmeler göreceğiz diye ümit ediyoruz.

Bu anlamda önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başkakanı Victor Orban'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi çok daha üst rakamlara çıkarıp daha yüksek düzeyli entegrasyonu başarmak için iki taraf olarak azimle çalışacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından iki bakan, Türkiye ve Macaristan arasındaki JETCO mutabakat zaptını imzaladı.