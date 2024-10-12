9. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda yatarak bloke etti.

12. dakikada Türkiye'nin sağ taraftan kazandığı korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

28. dakikada Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Arda Güler'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top yan direği sıyırarak auta gitti.

55. dakikada ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda, kaleci Nikic'i geçen top direk dibine çarparak oyun alanı geri döndü.

63. dakikada Marko Jankovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osmanjic'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

69. dakikada Türkiye öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Yıldız'ın şutunda direk dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci tamamladı: 1-0.

87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeki Çelik'in sert şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip, ona rağmen 29 şut attık ve maçı kazanmayı hak ettik

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Karadağ karşılaşmasının zorlu geçeceğini bildiklerine dikkati çeken Montella, "Güzel bir galibiyet aldık. Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip, ona rağmen 29 şut attık ve maçı kazanmayı hak ettik. Maçı domine ettik. 70'inci dakikada golü bulduk. Daha önce de bulabilirdik. O dakikadan sonra da maçı domine etmeye devam ettik, pozisyonlar ürettik. Kazandığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Montella, ceza sahasına yapılan ortaların kalitesini artırmak istediklerini belirterek, "Ortalarımızda kalite artırılabilir. Pozisyon almayı da daha iyi yapabilirdik. Kadro kalitemiz gün geçtikçe yükseliyor. İlk 11’i yaparken çok zorlandım. Kalitemiz böyle yükseldikçe, her maç kadro yaparken zorlanacağım." diye konuştu.

Samsun'da oynadıkları 2 maçı da kazandıklarını vurgulayan Montella, şunları kaydetti.

"Samsun’da harikulade bir atmosfer vardı. Maç öncesi ve sonrası hiç susmadılar. Herkesin desteğini hissettik. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlar için bu galibiyeti aldık. Bir senedir santrfor konusunda konuşuyoruz. Her futbolcu takımımızda gole gidebiliyor. Bugün de kanat oyuncumuz İrfan Can golü buldu. İlla ki bir 9 numara gol atacak diye bir durum yok. Herkesin gol atmasını tercih ederim."

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakibi küçümsemediklerini söyledi.

Rakibin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Zor bir zeminde biraz zorlandık. Sonuna kadar inandık sabırla oynadık bugün oyundan kopmamaya çalıştık önemli olan buydu. Golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi tabii ki oyundan düşmemekti. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Tabi Galler'in ve İzlanda'nın beraber kalması bizim için iyi oldu. İzlanda'da zor bir maç bekliyor bizi. Oraya gittim biliyorum soğuk bir havada zor olacak. İnşallah oradan galibiyetle döneriz. " ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, golü geç atmalarının takımın üzerinde bir baskıya neden olmadığını belirterek, "Bir baskı yaratmadı, eminim ki herkes buradan 4-0 ayrılacağımızı düşünüyordu. Biz o kafayla çıkmadık sahaya. Biz her rakibe saygı duyuyoruz. Biz oyunumuza odaklanmıştık bugün. Tabi zordu bizim için kolay değildi. Şansları bulduk mu, evet bulduk. Ama golleri atamadık. Ama bütün oyunu biz yönlendirdik. Tabi maçın analizini yapacağız. Hocamız eminim bize bazı şeyleri gösterecek. Ama oyuna giren çıkan herkes bugün yüzde 100'ünü verdi. En önemlisi de buydu." şeklinde konuştu.

Grubun diğer maçında Galler ve İzlanda'nın berabere kalmasının kendisi adına iyi olduğunu aktaran Hakan Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o. Maçtan sonra duyduk berabere kaldıklarını sevindik açıkçası. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İzlanda zor bir rakip. Orada da zor bir maç olacağını biliyoruz. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ama dediğim gibi ben takıma güveniyorum inanıyoruz güzel bir havamız var. Bu galibiyetten sonra daha da güzel oluyor. İnşallah oradan da en iyi şekilde döneriz. Ben bu gruptan yüzde 90 çıkacağımızı düşünüyorum."

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Bu grupta favori Türkiye'dir

Prosinecki, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, çok kaliteli ve iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Yakaladıkları kontrataklarda öne geçebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Prosinecki, "Maç boyu bize üstünlük sağladılar. İki şansımız vardı ama maçın sonucuna bakarsak, çok iyi bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum. Türkiye grupta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Biz de 3 mağlubiyet aldık. Önümüzde Galler maçı var. Ona konsantre olmamız lazım. Bu grupta favori Türkiye'dir. Gruptan çıkacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, Karadağ'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. Bazen bir şans yakalarsanız 1 gol atarsanız ama bu şansı bu maçta bulamadık." diye konuştu.