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WanHaber – ÖZEL

En son 2015 yılında yapılan ve bu yıl 6’ncısı Van’da gerçekleşen “Türkiye – İran Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı” bugün mutabakat metinlerinin imzalanmasının ardından sona erecek.

Van Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen programda Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı illerinin sınır ülke İran ile ekonomik çalışmaların arttırılması adına bir dizi görüşmeler yapıldı.

Türkiye ve İran’ın ekonomik işbirliğinin arttırılmasına yönelik önemli başlıkların ele alındığı toplantıda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Sınır ticareti, ulaşım, gümrük, yatırım, sanayi işbirliği, turizm, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında konuların konuşulduğu toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sınır illeri arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticaretin arttırılması amacıyla önemli konuların ele alındığı toplantıda sınır illeri arasındaki işbirliğin önemine dikkat çekildi.

Haber: Fatma Öztürk