Türkiye, Irak'ın Süleymaniye bölgesine giden uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada karar, 3 Nisan itibarıyla uygulanmaya başladı.

TÜRKİYE HAVA SAHASINI KAPATTI

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Sözkonusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.

Süperhaber