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Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü...

Şimdi sıra 5 yıldızlı halk plajlarında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kapsamda Türkiye genelindeki ücretsiz halk plajı sayısını artıracak, konforu yaygınlaştırılacak.

5 yıldızlı halk plajı sayısı 35 olacak

Şezlong sayısında da artışa gidileceğini bildiren Bakanlık, kaliteyi ön plana çıkarmaya hazırlanıyor.

Bir açıklama yayınlayan Bakanlık, şu bilgileri paylaştı:

Her ihtiyaca uygun tasarlanan ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı Türkiye genelinde 35'e ulaşacak. Ortalama 100 bin kişinin ağırlandığı plajlarda sayı arttıkça, Türkiye genelindeki şezlong sayısı da yaklaşık 30 bine ulaşacak.

Bodrum Yalıkavak'ta da açılacak

Açıklamada ayrıca, Antalya'da 2 bin 600 şezlong kapasitesiyle hizmetine sunulacak Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı ile bugüne kadar toplam 15 plajın açılışının yapılmış olacağı belirtildi.

Manavgat Ilıca ile Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak ücretsiz halk plajlarında da proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.DHA