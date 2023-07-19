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Hem sağlığa hem de cebe zararlı…

Hastalıklara yol açan ve insan ömrünü kısaltan sigara, yapılan son zamlarla birlikte tiryakilerini bile Sağlık Bakanlığı'nın bulduğu çözüme itti.

Bakanlığın kurduğu danışma hattı, şimdilerde iyi bir ivme yakaladı.

Son zamlarla birlikte sigarayı bırakmak isteyenler, sık sık “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” üzerinden destek aldı ve başarılı oldu.

Yönlendirmeler sayesinde bağımlılık bitiyor

Verilere göre; ALO 171 hattına 2015'ten bugüne binlerce kişi başvururken, yaklaşık 130 bin kişinin de bu hat üzerinden verilen danışmanlık, destek ve yönlendirmeler sayesinde sigara bağımlılığından kurtulduğu belirlendi.

Toplam 158 personelin görev yaptığı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren danışma hattı üzerinden kişiler, hem motive edici görüşmelerle sigara bırakma girişimlerinde teşvik ediliyor hem de nikotin bağımlılık testine alınıyor.

Test sonucunda bağımlılık düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlara, istemeleri durumunda kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor.

Poliklinik desteği de var

Bağımlılık düzeyi yüksek olan kişiler ise doktor kontrolünde ilerlemeleri için sigara bırakma hizmeti sunan sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Bu kişilerin poliklinik randevuları da danışma hattı aracılığıyla alınıyor.

Sabit hatlardan ücretsiz aranabilen, GSM hatlarından arandığında ise ilgili firmanın tarifesi doğrultusunda fiyatlandırılan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı", bu yıl itibarıyla günde ortalama 1.000-1.500 çağrı karşılamaya başladı.

Danışma hattı üzerinden sigara bırakma planı yapılan kişiler, onay vermeleri halinde, geri dönüş aramalarıyla 1 yıl boyunca takip ediliyor.

En az 7 geri dönüş araması yapılıyor

Bu kapsamda, kişilere sigarayı bıraktıkları gün ile 1'inci hafta, 1'inci ay, 2'nci ay, 3'üncü ay, 6'ncı ay ve 12'nci ayın sonu olmak üzere yılda en az 7 defa geri dönüş araması yapılıyor.

Böylelikle kişilerin sigara bırakma sürecinde her daim desteklenmesi, nikotin yoksunluk belirtileri veya fizyolojik zorluklarla baş etme konusunda cesaretlendirilerek motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.

2022'de düzenli aramalarla takibi yapılan kişilerin yüzde 37,6'sı sigarayı bırakarak, sağlıklı yaşama adım attı.

Ayrıca geçen yıl yapılan danışan memnuniyeti anketine göre, danışma hattından hizmet alanların yüzde 98'i aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını bildirdi.

Ücretsiz hizmet

Öte yandan, Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında hizmet veren sigara bırakma poliklinikleri de bağımlılık düzeyi yüksek kişilerin tütün ürünlerinden kurtulma süreçlerine destek oluyor.

ALO 171 hattı üzerinden alınan poliklinik randevusuyla sigara bırakma tedavisine başlayan kişiler hem kontrol randevuları hem de danışma hattının düzenli aramalarıyla destekleniyor.

Bu kişilerin, doktoru tarafından uygun görülmesi durumunda, Bakanlık tarafından ücretsiz sağlanan, sigara bırakma tedavisinde bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaç ile nikotin bandı, sakızı gibi "nikotin replasman tedavisi" preparatlarından faydalanması da sağlanıyor.

Bakanlık, sigara bırakma polikliniklerine başvuranların takibinin ve polikliniklerde kullanılan ilaçların izlemini Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi ile sağlıyor.aa