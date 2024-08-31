Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, yeni bir karara imza attı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 53 ilde 747 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkardığını duyurdu.

İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 muhtelif arsanın satışının gerçekleşeceği müzayede Ankara ve İstanbul’da 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak. Diğer 51 şehir içinse katılım online olarak gerçekleşecek.

SATIŞIN DETAYLARI

Yapılan duyuruya göre, İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.

Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor. Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

ARSA TALİPLİLERİ SATIŞ GÜNÜNÜ BEKLİYOR

Arsa taliplilerinden Ömer Kanar İstanbul’da yaşadığını fakat satışa çıkarılacak Ankara’daki arsalarla ilgilendiğini ifade ederek, “Ben daha çok Ankara’daki Gölbaşı, Bala, Çubuk, Mamak gibi hızlı gelişen ilçelerindeki konut alanları ile ilgileniyorum. Ticari bir yatırım olarak düşünüyorum, hayırlısı olsun” dedi.

Fatih Kara ise, yatırım fırsatının avantajlı koşullarından faydalanmak istediklerini belirterek, “53 ilde 734 arsayı kaçırılmayacak fırsatlarla ve avantajlı koşullarla sunuyorlar. Özellikle Adana ve Mersin’deki konut arsaları ile ilgileniyorum ve yapılacak müzayedelere online olarak katılacağım” diye konuştu.

"TEK HAYALİMİZ MUĞLA TARAFLARI"

Pınar Aksu Nalkıran da “Pandemiden bu yana eşimle tek hayalimiz Muğla taraflarında yerleşik hayata geçebilmek. Hem tarımla ilgilenebilmek hem de sakin bir yaşam sürmek. Bununla ilgili devamlı takip ediyorduk. Şimdi şu sıralarda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın bir ilanını görmüş oldum. Biz de şimdi bu arazilerle ilgileniyoruz.

Çünkü alım imkanları çok fazla bu dönem için. 250 bin liradan başlayan araziler olduğunu duydum. Koşulları da çok güzel. Yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim de yapıyorlarmış. Biz eşimle düşünüyoruz. Umarım hayali olan herkes de bu fırsatlardan faydalanır” ifadelerini kullandı.

ONLİNE KATILIM SAĞLANABİLECEK

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.