Dünya genelindeki lezzetlerin sıralamasını yapan Taste Atlas'ın hazırladığı listelerde Türkiye'den yeni bir yemeğe yer verildi.

Önceki listesinde dünyanın en iyi hamur işleri sıralanırken, Bafra ve Samsun pideleri listenin ilk iki sırasındaki yerlerini almıştı.

Mayıs 2024 tarihli son yapılan "En iyi 10 zeytinli yemekler" başlıklı listede, ülkemizden de bir yemek bulunuyor.

9'uncu sırada zeytin piyazı var

Zeytin piyazı, 5 üzerinden aldığı 4,1'lik puanla söz konusu dizilimde 9'uncu sırada konumlandırıldı. Yemekle ilgili olarak "Türkiye kökenli geleneksel salata" ifadesi kullanıldı.

Nasıl yapıldığını anlattılar

Türk lezzeti hakkında verilen bilgi, şu notlardan oluşuyor:

Yeşil zeytin, doğranmış domates, dilimlenmiş yeşil soğan, maydanoz, limon suyu, kırmızı biber gevreği, kekik ve zeytinyağının birleşimiyle yapılıyor. Karıştırılan malzemeler, limon suyu ve zeytinyağı ile tatlandırılıyor.

Bu yeşil zeytin salatası ekmek dilimleriyle servis ediliyor. Kahvaltıda ya da meze tabağının bir parçası olarak tüketiliyor. Balık ve et yemeklerinin yanında garnitür olarak da servis edilebilir. Salata, kıyılmış cevizle zenginleştirilebilir.

Zeytinli en iyi yemekler sıralaması

1- Pastel de choclo - Şili

2- Zeytoon parvardeh - İran

3- Greek salad (Horiatiki salata) - Yunanistan

4- Tajine zitoune - Cezayir

5- Empanadas chilenas - Şili

6- Tapenade canapes - Fransa

7- Coniglio alla ligure - İtalya

8- Limba cu masline - Romanya

9- Zeytin piyazı - Türkiye

10- Olive Ascolane - İtalya