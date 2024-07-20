Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılacak atıcılık müsabakaları, 27 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'ta sona erecek.

Organizasyonda 15 kategoride madalyalar dağıtılacak atıcılıkta 170 erkek, 170 kadın toplam 340 sporcu yarışacak.

Paris 1900'de atışlar "canlı güvercine" yapıldı

Almanya ile İsviçre'de 13 ve 14'üncü yüzyıllarda açılan derneklerle kurumsallaşmaya başlayan atıcılık, bugünkü adıyla Uluslararası Atıcılık Federasyonu olan Uluslararası Atıcılık Birliğinin 1907'de kurulmasıyla yavaş yavaş beğenilen bir spor haline geldi.

Erkeklerde atıcılık, Atina'da 1896'da yapılan ilk modern olimpiyat oyunlarının programındaki 9 spor dalı arasında yer alıyordu.

Paris'te 1900'de yapılan olimpiyat oyunlarında hedef olarak canlı güvercinler kullanılıyordu.

Güvercinler, daha sonraki oyunlarda, "spor ahlakına" aykırı olduğu gerekçesiyle hedef olmaktan çıkarıldı.

Kadınlar ise atıcılıkta ilk kez, 1984'teki Los Angeles Olimpiyatları'nda boy gösterdi.

Türkiye, 7 sporcuyla katılacak

Paris 2024'te Türkiye'yi, atıcılıkta 7 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatlarda Türkiye adına İsmail Keleş, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca, Sena Can skeet, Oğuzhan Tüzün ve Rümaysa Pelin Kaya trap kategorisinde mücadele verecek.

Türkiye, bu branşta daha önce olimpiyatlarda madalya elde edemedi.

En başarılı ülke ABD

Olimpiyat oyunlarında atıcılık branşında ABD en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

ABD, olimpiyat oyunlarında 57'si altın toplam 116 madalya elde etti.

Bu branşta ABD'yi, 67 madalya ile Çin takip ediyor.

Kurallar

Atıcılık kuralları uzaklık, hedef tipi, silah, atış pozisyonu, atış sayısı, atış sayısı süresi ve sınıfına göre değişiyor. Her sınıfta eleme ve final sistemi bulunuyor.

Tüfek: Yarışmacı yatarak, ayakta, diz çökme pozisyonunda elektronik hedeflere ateş eder. Puanlama, isabet alan hedef üzerinde çemberlerle belirlenmiş merkez dışına doğru azalan sayıların toplanmasıyla yapılır. Yarışmacılar, 50 metre 3 pozisyon ve 10 metre havalı tüfek olmak üzere 2 ayrı dalda mücadele ediyor.

Tabanca: 25 ve 10 metre olmak üzere 2 ayrı mesafede düzenlenir. Puanlama, tüfek sınıfıyla aynı biçimde atışlar da ayakta ve tek elle yapılır. Serbest tabanca ve seri tabanca sınıflarında yarışılır.

Trap ve skeet: Av tüfeğiyle düzenlenen trap ve skeet yarışmalarında atıcılar, bir istasyondan tabağa benzeyen ve bir mekanizma aracılığıyla fırlatılan hareketli hedeflere atış yapar.

Trap atış alanı, 5 atış istasyonunun 15 metre önünde yer alan tek bir trap kulübesinden oluşur. Erkeklerde 125, kadınlarda 75 hedefe ateş açılır. Elemelerde öne çıkan 6 yarışmacı, finalde 25 hedefe atış yapar. Yarışmacı, hedefin hangi istasyondan atılacağını bilmez. Hedefi vurmak için 2 atış hakkı vardır. Genellikle çift namlulu 12 kalibrelik av tüfeği kullanılır.

Skeet atıcılığında genellikle 12 kalibrelik yarı otomatik av tüfeği kullanılır. 8 fırlatma istasyonu vardır ve 2 ayrı istasyondan iki hedef fırlatılır. Her hedefe bir atış hakkı tanınır. Yarışmacı tüfeğini, hedef fırlatılana dek kalça hizasında tutmak zorundadır. Sporcu, hedefin fırlatılmasıyla birlikte tüfeği omuz hizasına alır ve atış yapar.