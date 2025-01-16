Kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesinin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi dolayısıyla bazı düzenlemelere de gidilecek.

Türkiye Adalet Akademisi, Başkanlık ve Eğitim Kurulundan oluşacak. Akademide, uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulacak.

Türkiye Adalet Akademisinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi amacıyla Başkanın teklifi ve Adalet Bakanının kararıyla Akademi eğitim merkezleri kurulabilecek.

Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak.

Talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları da hazırlayacak Akademi, hukuk ve adalet alanında, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapacak, ihtiyaçları tespit edecek, uluslararası gelişmeleri takip ederek proje geliştirecek.

Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek, bilgi bankası ve kütüphane kuracak.

Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirleyecek Akademi, görev alanına giren konularda yurt içi ve dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği gerçekleştirecek, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirecek.

Akademi Başkanlığının görevleri

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ve daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri ile Hukuk Araştırmaları Merkezi'nden oluşacak.

Akademi Başkanlığındaki daire başkanlıklarının sayısı dördü geçemeyecek. Başkanlıkta yeteri kadar tetkik hakimi ve idari personel bulunacak.

Başkanlık, eğitim müfredatını, yıllık eğitim ve stratejik plan taslakları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartların belirlenmesi için Eğitim Kuruluna önerilerde bulunacak, eğitim materyallerini hazırlayacak olan Başkanlık, Akademide görev yapanların atama, nakil, görevlendirme, özlük işlemlerini yürütecek.

Ayrıca Başkanlık, Akademinin ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, büro, sekretarya, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütecek, verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Akademinin görev alanı kapsamında, kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile uzman kişilerin katılımıyla çalışma grupları veya eğitim komisyonları kurulabilecek.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanının görevleri

Akademi Başkanı, Akademiyi yönetecek, temsil edecek, Akademinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayacak ve bu konuda gerekli tedbirleri alacak.

Daire başkanları, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından, Adalet Bakanınca atanacak ve Akademi Başkanı tarafından belirlenen iş bölümüne göre görev yapacak.

18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, Adalet Bakanı veya Bakanın görevlendirdiği Bakan Yardımcısı başkanlığında, Akademi Başkanı, Bakanlık Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile 4 yıl için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen 3 kişi, Danıştay Başkanlık Kurulunca Danıştay üyeleri arasından seçilen 2 kişi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen bir kişi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan hakimler arasından seçilen birer kişi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca birinci sınıfa ayrılmış olmak kaydıyla adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde görevli hakimler arasından seçilen birer kişi, cumhuriyet savcıları arasından seçilen bir kişi, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerin hukuk fakülteleri ve eğitim bilimleri alanında çalışan öğretim üyeleri arasından seçilen birer kişiden oluşacak.

Süreli seçilen üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yeni seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlayacak.

Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Toplantı gündemi, Eğitim Kurulu Başkanı tarafından belirlenecek. Akademi Başkanı, Akademinin faaliyetleri hakkında Eğitim Kurulunu bilgilendirecek. Toplantılara, alanında uzman kişiler ile kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilecek. Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilecek.

Eğitim Kurulu, eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayacak.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartları belirleyecek olan Eğitim Kurulu, Akademinin stratejik planını kabul edecek ve takibini yapacak, Akademi mevzuatıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunacak.

Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak.

Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların uzmanlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ortak programlar geliştirerek lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapacak.

Hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip edecek, ihtiyaçları belirleyecek, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapacak Hukuk Araştırmaları Merkezi, yabancı ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, hukuk ve adalet alanında ortak çalışma ve araştırmalar yapacak, Akademinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sunacak, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.

Hukuk Araştırmaları Merkezi'nde, müdür, iki müdür yardımcısı ve bürolar bulunacak.

Müdür, hukuk alanında doktora yapmış, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından, müdür yardımcıları en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanı tarafından atanacak.

Akademiye atamalar

Meslekte fiilen 5 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin Akademiye ilk defa veya naklen atanması Akademi Başkanınca yapılacak.

İhtiyaç duyulması halinde 657 sayılı Kanun'a tabi Bakanlık personeli, Akademi Başkanının talebi üzerine Bakanlık tarafından Akademide geçici görevlendirilebilecek.

Akademide görev yapan, 657 sayılı Kanun'a tabi personel, Akademi Başkanının talebi üzerine mükteseplerine uygun olarak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilecek.

Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından, müdür yardımcısı en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca atanacak.

Öğretim elemanı olarak atanma

Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri, Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilebilecek.

Akademide, Akademi Başkanının talebi üzerine yetkili makam, kurul veya organlarınca uygun görülen, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler ders vermekle görevlendirilebilecek.

Hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri için meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış olmaları şartı aranacak.

Genel Kurulda Gazze açıklaması

Görüşmeler sırasında yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zalimlere karşı mazlumların direnişinin meyve verdiğini belirten Gül, tüm süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Gül, insanlığın Filistin'deki vahşete ve soykırıma karşı birleştiğini vurgulayarak, "Filistinli masumlar zulmün önünde eğilmemişlerdir. Bu haklı direnişleri onları zafere götürecek. Temennimiz, ateşkesin kalıcı olması ve kalıcı barışın sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de soykırıma karşı direniş gösteren ve teslim olmayan Filistinlilerin sevincine ortak olduklarını ifade etti.

İsrail'in, masumları yenemediğinin ve kesin zafer ilan edemediğinin altını çizen Ekmen, "İsrail, tarihin önünde mahkum olmuştur ve olacaktır." dedi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, görüşmeler sırasında rahatsızlığı dolayısıyla Genel Kurulun yönetimini Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a devretti.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, teklifin ilk 10 maddesinin kabul edilmesi ve ikinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından Danışma Kurulu önerisi oylamaya sunuldu. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, bugün, 21 Ocak Salı, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü toplanmayacak.

Bozdağ, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinden sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, 28 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.