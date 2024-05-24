Türkiye, turistlerin çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Cennet köşelere sahip olan Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görsele, "Türkiye, 2024’ün ilk dört ayında 12 milyon 959 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11,75 artış gerçekleşti." notu düşüldü.

En fazla turist gelen ülkeler belli oldu

Bakanlığın paylaştığı verilere göre Türkiye'ye en fazla Almanya başta olmak üzere Rusya ve İran'dan turist geldi. Devam eden açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Listede: Bulgaristan ve İngiltere var

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Nisan ayında yüzde 8,71 artış

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,71 artarak 3 milyon 611 bin 244'e ulaştı.

Nisan’da ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 434 bin 863 kişi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu yüzde 4,07 artış ve 396 bin 155 kişi ile ikinci sırada bulunurken İngiltere yüzde 18,01 artış ve 330 bin 112 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran takip etti.