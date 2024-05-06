Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesinde yapılan törene Van Valisi Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkan Balkanlıoğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi’nde yapılan törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Kitaba ilişkin çok güzel işler yaptık. Bu yaptığımız işler geleceğe serpilen tohumlardır. Vanlı çocuklarımız gelecekte bunun semeresini alacaktır. 300 okul kütüphanesi yaptırdık. 4 milyon kitabı ilimize kazandırdık. Kitap bakımından Türkiye’nin en zengin ili olduk.

İlçe kütüphanelerinin kitap varlığı 230 binden 460 bine çıkarıldı. 11 tane bebek-çocuk kütüphanesini bitirdik. Açılışını yapıyoruz. Okullarda 1 saat kitap okuma saati var. Yeni bir çocuk kütüphanesi ve kültür merkezinin inşaatı sürüyor.

Çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri için katkı sağlıyoruz. Çocuklar bu kitapları okuyun, başarılı olun ve hayallerinizi gerçekleştirin. Açtığımız etüt merkezlerinde öğrencilerimiz LGS ve üniversiteye hazırlanıyor. Bunlara 50 milyon TL harcayarak materyal desteğinde bulunduk. Bütün çocukların küçükte olsa bir kitaplığı olmalı. Kitapla ilgili yaptığımız faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



