Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde işçi kesimini TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri temsil ediyor. İşvereni, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri temsil ediyor.

Taraflar toplantı yaparak taleplerini dile getiriyor. En son düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlık yapmıştı.

Zam pazarlığında son durum

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı.

Hükümetin taban aylık teklifi 11 bin 500 lira

Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Talebi karşılamadığını belirttik. Toplumun razı olmayacağı biz sözleşmeye imza atamayız. Kamu işçileri bir an önce zamlı maaşını almak istiyor.” şeklinde konuştu.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olmuştu.

"Grevden önce alınması gereken kararlar var"

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da görüşünü bildirerek, greve gitmekle ilgili olarak "Grevden önce alınması gereken kararlar var, anlaşma sağlanamazsa grevi gündeme gelebilir." şeklinde yorum yaptı.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Brüt taban ücret teklifi: İşçi tarafı 15 bin lira- işveren tarafı 11 bin 500 lira

İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.

Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave beklentisi

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Birinci altı ay için yüzde 45 zam talebi

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

İlave tediye isteği

Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Diğer sözleşmeler bu görüşmelerin sonucuna odaklandı

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Ensonhaber