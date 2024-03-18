Yazın bir çok bölgeye göre daha serin olan Van başka ülkelerden olduğu kadar, ülkemizin sıcak illerinden de misafirleri ağırlıyor.

Turizmci Murat Beyaz, yaz ayının gelişiyle beraber Van’da turizmin canlanmaya başlayacağını ve özellikle İranlı turistlerin yine Van’ı tercih edeceğini söyledi.

Beyaz, "İranlılar genel itibariyle ortalama Van'da 2-3 gece kalabiliyorlar. İlkbaharın gelişiyle beraber İranlıların daha sık geldiği dönemlerde net veriler ortaya çıkar.

Özellikle de nevruz döneminden sonra yapılacak olan veri çalışmaları ile İranlıların ortalama kaç gece Van’da kalacakları netlik kazanacak. Her sene olduğu gibi bir turistin ortalama 2-3 gece kalacağını tahmin ediyorum. Daha uzun süre kalan turistler de oluyor elbette" dedi.

Yaz mevsiminin başlangıcıyla beraber turistlerin Van'da kalma süresinin de artacağını belirten Turizmci Murat Beyaz, "Yaz aylarının gelişiyle turistlerin konaklama süresi de uzayacak. İranlılar nevruz döneminde Van’ı bir nevi geçiş güzergahı olarak kullanacaklardır.

Başka bir kentte tatil yapmayı amaçlayan İranlılar yine en az bir gece Van’da konaklayarak ardından Van Ferit Melen Havalimanı veya otogarı kullanarak transit geçiş yaparlar. Dönüşlerde yine İran’a geçişleri noktasında uygun bir saat aralığı yoksa tekrar Van’da bir ya da iki gün konaklayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Turizmci Murat Beyaz, yaz ayları ile birlikte Van’da turizmin canlanacağını dile getirdi.