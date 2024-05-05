Başta dünyaca ünlü Van kahvaltısı olmak üzere çok lezzetli yemeklere sahip olan Van’da gastronomi turizmi ise bir türlü ön plana çıkamıyor.

Turizmciler, Van’ın gastronomi yönüyle öne çıkması gerektiğini ve bunun yapılması durumunda çok sayıda turistin kenti ziyaret etmek isteyeceğini söylüyor.

Van’da yöresel restoran sayıları artmaya başlarken, turizmciler ve işletme sahipleri gastronomi turizmine ağırlık vererek başta Van olmak üzere bölgeye ait yemek kültürünü ziyaretçilere tanıtıyor.

“VAN KAHVALTISINA STANDART GETİRİLMELİ”

Van’da gastronomi turizminin en önemli ayağının Van Kahvaltısı olduğunu belirten Turizmci Abdullah Tunçdemir, “Van Kahvaltımız var, dünyada bilinen bir kahvaltı çeşidi. Kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri ama maalesef ki Van Kahvaltısının şu an kalitesi düşürüldü, içeriğinde yer alan ürünlere baktığımızda eski kalitesinden uzak olduğunu görebiliyoruz. Fiyatlar yükseldikçe kalite düşüyor, turizme katkıda bulunmak istiyorsak öncelikli hedeflerimizden biri de kahvaltıya bir kalite standardı getirmek olmalı. Sadece Van Kahvaltısı değil, yemekler için de aynı çalışmalar yürütülmeli. Bu anlamda Van’ın gastronomi turizmi daha fazla geliştirilmeli diye düşünüyorum.” ifadelerine yer vererek yemek kültürüne dair değerlendirmelerde bulundu.

“VAN’DA ÇOK LEZZETLİ YEMEKLERİMİZ VAR”

Van kahvaltısının yanı sıra yerel mutfak kültüründe de geleneksel birçok yemeğin olduğuna işaret eden Tunçdemir, “Her kültürün, o yöreye has yemekleri var. Van’da da hatırı sayılır derecede güzel ve lezzetli yemeklerimiz var. Van’da özellikle de son zamanlarda yöresel yemeklerin ön planda olduğu restoranlar açıldı, çok da güzel ilgi görüyorlar. Ben de yöresel lezzetlerimizin satıldığı, tanıtıldığı mekanların çoğalmasından çok memnunum, bir turizmci olarak destekliyorum. Bu konuda da üzerimize düşen görevleri yerine getirirsek, turist çekme potansiyeli de artabilir.” diye konuşarak çalışmaların arttırılması gerektiğini belirtti.