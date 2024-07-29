“Gazetecilik ve gazeteciler bizim ‘kırmızı’ çizgimizdir” diyerek seçimlere kırmızı liste ile girecek olan Uğur Tunçdemir, seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Cemiyet seçimleri ile ilgili yol haritasını paylaşan Tunçdemir, seçim sonrası yapacağı projeleri de açıkladı.

Tarafsız ve hakkaniyetli bir şekilde cemiyeti yöneteceklerini belirten Tunçdemir, “1998 Yılında büyük emeklerle kurulan, bölgemizin etkili ve köklü gazetecilik meslek örgütü olan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'ni bir adım daha öteye taşımak için bir yola çıkmış bulunmaktayız.

“Gazetecilik ve gazeteciler bizim ‘kırmızı’ çizgimizdir” diyerek çıktığımız bu yolda, kırmızı liste ile seçime gireceğimizi, tarafsız ve hakkaniyetli bir şekilde meslek örgütümüzü temsil edeceğimizi, gazetecilerin özlük haklarını sonuna kadar savunacağımızı, bu önemli ve onurlu mesleği hak ettiği yerlere taşıyacağımızı kamuoyunun huzurunda deklere etmek isteriz.

Yıllardır sektörün içerisinde olan bir ekip ile çıktığımız bu yolda tüm meslektaşlarımızın sorunlarını da çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz. Meslek büyüklerimizin engin tecrübelerine, gençlerimizin sinerjisine, kalemimizin gücüne güveniyoruz.

“Rekabetin olduğu yerde başarı da vardır” düşüncesiyle çıktığımız bu yolda bizden önce adaylığını açıklayan sevgili meslektaşımız Orhan Aşan ve değerli yönetimine de başarılar dileriz. Kazananın gazeteciler olduğu, kaybedeninin ise olmadığı bu seçimlerin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Temmuz günü saat 10:00’da Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek olan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulunda desteklerinizi bekler, hepinize teşekkür ederiz.” ifadelerinde bulundu.

KIRMIZI LİSTENİN YAPACAKLARI

Tunçdemir, kazanmaları durumunda yönetim olarak hayata geçirecekleri projeleri de maddeler halinde şu şekilde açıkladı;

- Gazetecilik mesleğinin saygınlığını korumak bizim ilk önceliğimiz olacak.

- Evrensel gazetecilik normlarına ve gazetecilik etik kurallarına uyup, ahlak ilkeleri çerçevesinde mesleğini icra eden tüm meslektaşlarımızın sahada karşılaşabileceği her türlü sorun ve sıkıntıların çözümünde “gazetecilerin yanında” duracağız ve hakkını sonuna kadar savunacağız.

- Cemiyetimizi hiçbir siyasi partinin, kamu kurumunun ve sivil toplum kuruluşunun arka bahçesi yapmayacağız.

- Cemiyetimizin kurumsal kimliğini oluşturacağız. Web sitesi ve sosyal medya hesaplarını oluşturup aktif bir şekilde kullanacağız.

- Yıllardır gazetecilerin hasretle beklediği ‘Basın Sitesi’ projesi için girişimlere başlayacağız. Bu proje ile gazetecilerin ev sahibi olabilmesi için gerekli mücadeleyi vereceğiz.

- Kentteki özel hastanelerle yapacağımız protokol ile cemiyetimizin üyelerini ve 1. Derece akrabalarını indirimli sağlık hizmetinden faydalandıracağız.

- Gazeteciler cemiyetimizin sosyal tesis sayısını arttıracağız. Bir yandan cemiyetimize gelir sağlayıp bir yandan da üyelerimize indirimli hizmet imkânı sunacağız.

- Mesleğe yeni başlamış olan gazeteciler başta olmak üzere tüm üyelerimiz için alanında uzman, gazeteci, yazar, editör, muhabir ve sosyal medya danışmanları ile eğitimler ve söyleşiler düzenleyeceğiz.

- Cemiyete oluşturacağımız kaynaklar ile ‘Basın Fonu’ kuracağız.

- İşsiz kalan üyelerimize belirli bir dönem maddi destekte bulunup istihdam edilmeleri noktasında referans olacağız.

- Yeni evlenen üyelerimize yönetim kurulumuzun belirlediği bir tutarda hibe desteği vereceğiz.

- Cemiyetimizi, üyelerimizin aktif kullanımına açacağız. Serbest gazetecilik yapan meslektaşlarımız ve internet haber sitelerini güncellemek isteyen meslektaşlarımız için ofis içinde alanlar oluşturacağız.

- Haber ve fotoğraf alanında geleneksel yarışmalar düzenleyeceğiz. Bağımsız jürilerin bulunacağı yarışmalarda derece yapan meslektaşlarımızı ödüllendireceğiz.

- Belirli periyotlarla tüm üyelerimiz ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulunacağız.

- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda çeşitli etkinlikler düzenleyip bir araya geleceğiz.

- Yurt dışı ve il dışı meslek gezileri düzenleyeceğiz.

- Diğer illerdeki gazeteciler cemiyetleriyle ortak projeler yürüteceğiz.

KIRMIZI LİSTE ADAYLARI

Uğur Tunçdemir – WanHaber

Yavuz Görentaş – Van Fm

Zeki Yiğit – Van TV

Necmi İdiz – TRT

Sunullah İlbay – Van Olay Gazetesi

Nazlı Timur – Sabah Gazetesi

Burhan Ergin – Vansesi Gazetesi