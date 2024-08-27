Van Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine bugün düzenlenecek olan ‘Depremsellik gerçeği ve mevcut yapıların değerlendirilmesi’ konulu seminere katılmak üzere Van’a gelen önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’ı ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı o paylaşım:

🔸Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i kabul etti. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Soyer, Eşbaşkanlara başarı dileklerinde bulundu. 🗓️Yarın düzenlenecek ‘Depremsellik gerçeği ve mevcut yapıların değerlendirilmesi’ konulu seminere katılmak üzere Van’a gelen önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’ı ziyaret etti. 💬Beraberindeki İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gelen Tunç Soyer’i, Eşbaşkanlar Şedal ve Zeydan ile birlikte Genel Sekreter Cavit Tatar, Genel Sekreter yardımcıları ve Daire Başkanları karşıladı.