Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından yapılan analizler neticesinde, inşaat süreçlerine dair bazı yenilikler yapılması gerektiği ortaya çıktı. Bu bağlamda, "Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı ve ilgili kurum, kuruluşlar ve meslek örgütlerine gönderilerek görüşleri alındı.

TÜRKİYE'DE YAPI GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Eğer düzenleme yürürlüğe girerse, müteahhitler ve şantiye şefleri, yetki belgesi olmayan ustalarla çalışamayacak. Yapım işlerinde görev alacak ustaların e-Devlet Kapısı üzerinden "Şantiye-M Sistemi"ne kaydolması ve her 5 yılda bir kaydını yenilemesi mecburi olacak. Düzenlemenin, yapı güvenliğini artırması bekleniyor.

"YAPI GÜVENLİĞİ USTA GÜVENLİĞİNE BAĞLI"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe özellikle taşıyıcı sistemleri oluşturan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin yapı sağlamlığı açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı güvenliğinin kritik bir konu olduğunu belirten Tellioğlu, "Sadece sorumluluğu yükleniciye, müteahhide ve mimara atmakla olmaz.

Bir inşaat sürecinin paydaşları var. Proje çizen mühendis, mimar, ruhsat veren belediye, işi yürüten müteahhit, çalışan usta, malzeme veren betoncu, demir tedarikçisi, hepsi bu sürecin bir parçası. Bu nedenle herkesin konuyla ilgili yeterliliklere sahip olması büyük önem arz ediyor" şeklinde ifade etti. Niteliksiz ustaların yapı kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Tellioğlu, "Demirci, hurda ağırlıklı demiri, esasa uygun demir diye satabilir. Betoncu, dozajı düşük beton kullanabilir. Usta, demiri örerken çirozunu iyi bağlamayabilir, pas payını koymayabilir, projeye uygun davranmayabilir. Tüm bunlar yapı güvenliğini tehlikeye atar" dedi.

KAZALARIN ÖNLENMESİ VE YAPI KALİTESİ

İnşaat sektöründe, özellikle taşıyıcı sistemlerde çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesi gerektiğini belirten Tellioğlu, "Ustalık belgesi zorunluluğu hem iş sağlığı ve güvenliği hem de kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, mevcut belgelendirme sürecinin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Mevcut ustalık belgelendirme sistemi, kişiyi yetiştirmekten ve eğitmekten ziyade, kişinin usta olup olmadığını teyit eden bir sınavdır. Ancak belgelendirme sonrası ustaların performanslarında yeterli bir iyileşme gözlenmiyorsa bu sürecin tekrar gözden geçirilerek eğitimle desteklenmesi büyük önem arz ediyor" diye ekledi.