Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde koruma altında bulunan alanlara ilişkin “Korunan Alan İstatistikleri”ni yayımladı. Ekolojik önemi yüksek, çevresel bozulmalara karşı hassas ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgelerine dair verilerin yer aldığı çalışmada, Van’daki koruma alanlarına ilişkin bilgiler de raporda yer aldı.

Jeolojik devirlere, tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait; ender bulunmaları, sahip oldukları özellikler ve doğal güzellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar olarak tanımlanan doğal sit alanlarına ilişkin verilerde, Van’da 1. derece doğal sit alanının 20,43 hektar olduğu görüldü. Van’da 2. derece doğal sit alanı, 3. derece doğal sit alanı ile derecesi belirsiz sit alanı bulunmadı.

Öte yandan Van’da kesin korunacak hassas alanların toplam büyüklüğü 8.362,14 hektar olarak kayıtlara geçerken, nitelikli doğal koruma alanlarının yüzölçümünün ise 67.454,97 hektar olduğu belirtildi.